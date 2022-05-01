Пьяный бесправник на "Ладе" устроил ДТП с пострадавшими на тюменской трассе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП, в котором пострадали четыре человека, спровоцировал пьяный бесправник за рулем "Лады". Авария произошла на 17-м км дороги Голышманово-Бердюжье в ночь на 27 мая.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, 42-летний мужчина въехал в стоявший на проезжей части отечественный автомобиль.

Пострадал 19-летний водитель, в момент удара он находился рядом с машиной, и 19-летний пассажир, их доставили в больницу.

Виновник аварии не имеет водительских прав. В ночь происшествия он употреблял спиртное с друзьями в соседней деревне, а потом поехал домой. Показания алкотестера составили 0,69 мг.

Нарушителя уже задерживали за пьяную езду, теперь его ждет уголовная ответственность.