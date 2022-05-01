Новую дорогу получили жители поселка Боровский по нацпроекту

ГУС в Telegram-канале ГУС в Telegram-канале

Новый асфальт уложила подрядная бригада на ул. Суворова в пос. Боровском Тюменского района. Работы выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

По информации Главного управления строительства Тюменской области, помимо покрытия дорожники обустроили съезды к домам жителей поселка.

Всего по нацпроекту в Тюменской области в нормативное состояние приведут 140 объектов до конца 2022 года. В Тюменском районе по нацпроекту отремонтируют 108 участков дорог. Многие из них ведут к социальным объектам - это ул. Молодёжная в с. Муллаши и ул. Садовая в с. Каскара.