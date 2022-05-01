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Новую дорогу получили жители поселка Боровский по нацпроекту

Экономика, 11:12 31 мая 2022

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Новый асфальт уложила подрядная бригада на ул. Суворова в пос. Боровском Тюменского района. Работы выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

По информации Главного управления строительства Тюменской области, помимо покрытия дорожники обустроили съезды к домам жителей поселка.

Всего по нацпроекту в Тюменской области в нормативное состояние приведут 140 объектов до конца 2022 года. В Тюменском районе по нацпроекту отремонтируют 108 участков дорог. Многие из них ведут к социальным объектам - это ул. Молодёжная в с. Муллаши и ул. Садовая в с. Каскара.

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# ГУС Тюменской области , национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог

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