Видами на урожай овощей и пшеницы поделился главный агроном АО "Мальковское" Тюменского района

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

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Около 1 тыс. тонн моркови, столько же свеклы, 1,5 тыс. тонн капусты и 1,8 тыс. тонн пшеницы готовятся собрать в 2022 г. в селе Мальково Тюменского района. Об этом ИА "Тюменская линия" сообщил главный агроном АО "Мальковское", депутат думы Мальковского поселения Виктор Бочковских.

"Посевная кампания у нас подходит к концу, погодные условия очень хорошие, постараемся получить максимальный урожай на нашем предприятии. Санкций мы не боимся. Есть и импортная техника, и отечественная. Есть запас запчастей. Если возникнут сложности, будем переходить на отечественную технику. В России есть производители химических препаратов, которые очень похожи по действующему веществу на импортные", — отметил он.

По словам Виктора Бочковских, половина собранного урожая будет реализовываться в Тюменской области, другая часть — на севере и в других регионах.

Вера Коршунова