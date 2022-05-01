Дорогу к тюменской школе № 72 отремонтируют в 2022 году
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Несколько дорог, ведущих к школам, отремонтируют в Тюмени в 2022 году, сообщает городская администрация. Так, будут обновлены 0,8 км дороги по ул. Малой Боровской на участке от Широтной до Таллинской у школы № 72 и детсада № 25.
К работам на участке работники подрядной организации подошли комплексно: отремонтировали тротуары, остановочные пункты и бордюры. В настоящее время дорожники завершают укладку верхнего слоя покрытия, после чего приступят к установке дорожных знаков и нанесению разметки.
Работы ведутся также на ул. Судоремонтной на участке в 1,32 км, рядом располагается школа № 48 имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева.