50 детей с ОВЗ бесплатно подстригли в тюменских барбершопах

| Фото: пресс-служба ТРО «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО «Единая Россия»

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50 детей-инвалидов стали участниками благотворительной акции, которую провели в шести тюменских барбершопах. Дети разных возрастов из благотворительной организации помощи инвалидам "Открой мне мир" смогли подстричься у опытных барберов, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".

На мероприятие руководитель организации "Открой мне мир" Маргарита Суворова пригласила семьи, чьим детям тяжело спокойно выдержать стрижку. "Подстричь ребенка — это целая проблема. Приходится порой долго уговаривать сына. Сегодня счастлива. Это подарок ко дню рождения моего 14- летнего мальчика", - поделилась мама одного из участников.

Идея проведения акции принадлежит директору одного из филиалов барбершопа Елизавете Кичкиной. С личной инициативой она обратилась в региональную общественную приемную "Единой России" к Ольге Швецовой. "Для меня важно было помочь детям, которые нуждаются в поддержке. Чем я смогла помочь, так это предложить услуги барбера. И моя команда поддержала эту идею единогласно. Я думаю, что у нас все получилось и это будет не последняя акция", - добавила Елизавета Кичкина.