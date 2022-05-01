Известный косторез Минсалим Тимергазеев удостоен звания "Почетный гражданин Тобольска"

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Звание "Почетный гражданин города Тобольска" присвоено мастеру-косторезу Минсалиму Тимергазееву. Решение приняли депутаты Тобольской городской думы 31 мая.

"Мудрый, хлесткий в своей справедливости, удивительно тонко чувствующий душу Сибири и своего родного города. В 1987 он основал "Мастерскую Минсалима", которую сегодня депутаты единогласным решением занесли в книгу Почета города Тобольска. Уверен, что эта дань уважения и почтения будет способствовать укреплению нашей культуры и сохранению культурного наследия нашего народа", — написал глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Минсалим Тимергазеев внес большой вклад в сохранение и приумножение традиций, популяризацию косторезного промысла и воспитание нескольких поколений мастеров.