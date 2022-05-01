В Тюменской области на новое пособие детям до 17 лет претендуют более 60 тысяч семей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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На новое пособие детям от 8 до 17 лет в первый день приема заявлений, 1 мая, приняли 17 тысяч обращений. На 31 мая зарегистрировано более 60 тыс. заявлений. 35 тыс. детей признаны получателями. 615 млн рублей уже направлено на счета.

"С 1 мая 2022 года по решению президента России выплачивается пособие на детей с 8 до 17 лет. Выплата должна поддержать семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Базовый размер пособия – 50 процентов прожиточного минимума на ребенка. В Тюменской области – это 6 тысячи 273 рубля. В первый день приема заявлений мы приняли 17 тысяч обращений. Сейчас поток снизился до 1 тысячи 200", - рассказал начальник управления установления социальных выплат отделения Пенсионного фонда по Тюменской области Дмитрий Рассохин.

Порядок оформления выплаты идентичный пособию на детей в возрасте от трех до семи лет. Родителям достаточно подать заявление через личный кабинет на госуслугах. Главное - внимательно его заполнить.

"Пособия назначаются семьям, среднедушевой доход которых меньше прожиточного минимума на человека. Учитываются доходы семьи, имущественная обеспеченность и занятость родителей. Пособие назначается сразу на 12 месяцев. Все основные сведения запрашиваются у ведомств, но в отдельных случаях нужно предоставить документы о назначении стипендии или подтвердить доход самозанятому", - уточнила директор регионального центра обеспечения мер социальной поддержки Ольга Корнилаева.

По ее словам, причинами для отказа могут быть - превышение среднего душевого дохода семьи. В Тюменской области - это 12 тыс. 654 рубля. Учитываются все доходы, пособия, заработная плата до вычета налогов, пенсии , меры соцподдержки. По имущественному положению – на одного члена семьи должно приходиться не более 24 квадратных метров в квартире, в частном доме – менее 40.

Но при этом не учитывается доход тому, кто потерял работу в 2022 году, начиная с марта, и встал на учет по безработице. Родителям, не имеющим постоянного дохода придется подтвердить по каким уважительным причинам таковой отсутствует. В их числе – беременность, продолжительное лечение, воспитание ребенка одним родителем, гибель супруга и другие.

Оксана Корнеенкова