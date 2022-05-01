Более 500 событий подготовили для жителей Тюменской области ко Дню защиты детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более 500 мероприятий ко Дню защиты детей пройдут в Тюменской области с 1 по 4 июня, сообщает информационный центр правительства региона.

В списке – концерты, праздники детского творчества, театральные постановки. Главным местом празднования в областной столице станет Площадь 400-летия Тюмени.

1 июня в 15 часов здесь подведут итоги I областного вокального фестиваля-конкурса юных исполнителей "Звездный старт".

4 июня с 12 до 15 часов на площади 400-летия Тюмени пройдет городской праздник детского творчества "Фестиваль талантов". В 15 часов начнется II городской фестиваль детских оркестров "Новый Олимп".

В муниципальных образованиях праздничные игровые программы пройдут на площадях перед районными домами культуры. В Абатском районе наградят победителей районного конкурса детского творчества "Абатские родники-2022". В Ишиме дадут старт трудовому лету и откроют летний велосезон. Открытие летней резиденции Мамонтенка состоится в Заводоуковске.

С программой событий можно ознакомиться по ссылке.