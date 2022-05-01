В Тобольск по программе "Город открытий" приедут московские школьники

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

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33 школьника из Москвы приедут в Тобольск в рамках детского образовательно-туристической программы "Город открытий", которую запускают 2 июня. Она продлится по 5 июня, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Ученики столичных школ 8-10 классов – победители олимпиад по экологии, краеведению и математике – примут участие в треке "Экология и устойчивое развитие". Программа включает три вектора. "Тобольск – жемчужина Сибири" направлен на знакомство с историей и современностью Сибири, ее экологией, экономикой и культурой. Второй вектор "Я – человек XXI века" посвящен профориентации. Третий раздел "Я – конструктор будущего" предполагает обучение проектной деятельности, придумывание идей для проектов в области экологии.

2 июня юных исследователей ждет обзорная экскурсия по городу, посещение музея "Дворец наместника" и мультицентра "Моя территория". 3 июня школьники отправятся на предприятие "ЗапСибНефтехим". После они побывают в инновационном образовательном центре "Сибуринтех". В учебных аудиториях и лабораториях ребята увидят, как готовят специалистов мирового класса. В завершение дня их ждет квест "Кремль на ладони" и посещение театра.

4 июня школьники побывают в Тобольском многопрофильном техникуме и примут участие в мастер-классе по определению общей жесткости воды в химической лаборатории. После этого поделятся своими проектными идеями в области экологии в мультицентре "Моя территория" и посетят "Дом мастеров".

В планах на 5 июня: посещение класса СИБУРа в школе № 9 и детского технопарка "Кванториум". Заключительным аккордом поездки станет форсайт-сессия, рефлексия и подведение итогов тура в "Моей территории".

В дальнейшем в рамках этого трека в Тобольск смогут приезжать школьники со всей страны.

Столичный проект "Город открытий" впервые транслируется в Тобольске. Представители Москвы предложили коллегам из Тюменской области применить свой опыт и привлечь внимание юных туристов, предложив им стать исследователями региона, его истории, культуры и индустрии.

“Город открытий” – это совместный проект комитета по туризму Москвы, департамента образования и науки, департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, туроператорского сообщества региона и ПАО "СИБУР Холдинг".