10 сел Абатского района объедет автопоезд здоровья

| Фото: пресс-служба областной больницы № 4 | Фото: пресс-служба областной больницы № 4

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10 населенных пунктов Абатского района, в которые будут доставлены жители из 36 отдаленных сел и деревень, объедет автопоезд здоровья областной больницы № 4 из Ишима с 30 мая, сообщает пресс-служба медучреждения.

До этого автопоезд работал в Викуловском районе. Работники медицинского комплекса, в составе которого флюорограф и маммограф, а также бригада Центра здоровья, в течение двух недель принимали жителей отдаленных сел и деревень. За это время 429 человек прошли диспансеризацию и профилактический осмотр, 91 человек – углубленную диспансеризацию. 974 человека смогли пройти флюорографическое и 283 маммографическое обследование.

У местных жителей была возможность узнать свое артериальное давление, проверить глазное давление, сдать анализ крови экспресс-методом, пройти ЭКГ, спирометрию.

Желающие также могли сделать прививку от коронавирусной и других инфекций, согласно Национальному календарю прививок.

"Мы по максимуму старались использовать возможности. Запускали в работу мобильный флюорограф даже в выходные дни. Выезжали в самые отдаленные пункты по бездорожью, чтобы жители могли пройти флюорографическое обследование, - рассказала заведующая Викуловской районной больницей Ольга Сиюткина. – И как оказалось, не зря – около 160 человек из числа обследованных не проходили обследования органов дыхания более двух лет".

Напомним, передвижные медицинские диагностические комплексы на базе автобуса ПАЗ были закуплены для Областной больницы №4 (г.Ишим) в рамках нацпроекта "Здравоохранение".