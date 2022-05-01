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Пенсии, МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют в России с 1 июня

Общество, 17:28 31 мая 2022

Сергй Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергй Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда, а также пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 10 % с 1 июня, сообщает в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров уже индексировали на 8,6%.

По словам спикера, увеличение прожиточного минимума приведет к росту ряда пособий и выплат, которые устанавливаются исходя из его размера.

Как отметил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, меры, предложенные президентом Владимиром Путиным, такие как повышение МРОТ и прожиточного минимума, индексация пенсий позитивно отразятся на социально-экономической ситуации в России.

Инна Кондрашкина

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# Владимир Якушев , Вячеслав Володин , индексация , МРОТ , пенсии , полпред президента в УФО , прожиточный минимум

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