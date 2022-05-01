Победители фестиваля-конкурса "Звездный старт" выступят на площади 400-летия Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гала-концерт I областного вокального фестиваля-конкурса юных исполнителей "Звездный старт" начнется на площади 400-летия Тюмени 1 июня в 15 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Более 30 талантливых ребят получили высшие баллы от жюри. Участники, ставшие лауреатами и получившие дипломы 1, 2, 3 степени, а также ребята, взявшие спецпризы, выступят на площади у драматического театра в Международный день защиты детей.

Напомним, на I областной вокальный фестиваль-конкурс "Звездный старт" поступило 156 заявок. На него заявились исполнители из 26 районов области. Жюри отсмотрело более 200 выступлений и выбрало лучших исполнителей по двум номинациям – сольное и ансамблевое исполнение, в каждом три возрастные группы.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 18+.