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День города в Тобольске завершится большим салютом

Общество, 08:27 01 июня 2022

сообщество "Центр искусств и культуры | Тобольск" во ВКонтакте" (архив) | Фото: сообщество "Центр искусств и культуры | Тобольск" во ВКонтакте" (архив)

Большим салютом закончится празднование 435-летия Тобольска 25 июня. Его дадут над кремлем в 23 часа. Об этом рассказали в городском Центре искусств и культуры.

Празднование Дня города начнется в 11 часов с масштабного костюмированного шествия. Участники пройдут по ул. Семена Ремезова до Красной площади. Они выбирают и разрабатывают единый образ для оформления микроколонны, соответствующий одному из пяти направлений: "Тобольск настоящий", "Тобольск музыкальный", "Тобольск сказочный", "Тобольск художественный", "Тобольск научный".

На главной сцене города торжественное открытие намечено на 12 часов. Для тоболяков и гостей готовят яркие концертные программы, ярмарки и много тематических площадок.

Инна Пахомова

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# День города , салют , Тобольск

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