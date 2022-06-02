Программы по предотвращению буллинга и экстремизма среди школьников разработают тобольские педагоги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программы диагностики, предупреждения и преодоления конфликтных и агрессивных форм поведения подростков разработают ученые Тобольского педагогического института им. Менделеева в рамках проекта "Десант "Безопасная школа".

Созданием программ займутся преподаватели кафедры педагогики, психологии и социального образования совместно с Ассоциацией поддержки педагогического образования Тюменской области. Работники образовательных организаций, ответственные за психологическую безопасность школьной среды, освоят программу профилактики и экстренного реагирования в сложных ситуациях. К инициативе привлекут волонтеров — студентов психолого-педагогических направлений подготовки.

Проект "Десант "Безопасная школа" стал победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области, он будет реализован к июню 2023 года.