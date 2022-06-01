В Тюмени ищут художников для оформления функционального арт-объекта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских художников и дизайнеров приглашают оформить арт-объект в рамках проекта "Локальная сеть". Подать заявку можно по 5 июня.

Авторы идеи - "Сообщество людей, объединенных искусством" - отберут шесть художников для оформления арт-объекта, который станет частью пространства в центре Тюмени.

Оформить заявку можно по ссылке. Результаты объявят 9 июня.

Напомним, на реализацию проекта авторам Елене Сысоевой и Ивану Андрееву по итогам первой волны конкурса "Цех" выделили 200 тыс. рублей.

Известно, что арт-объект будет состоять из металлического каркаса. Участникам предложат придумать концепцию и разрисовать щиты. Будет использована и нейлоновая сетка — горожане смогут расположиться в ней, как в гамаке.