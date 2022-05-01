На реализацию 19 молодежных проектов НКО направят 12 млн рублей из бюджета Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На реализацию 19 инициатив тюменских НКО выделят средства в номинации "Поддержка молодежных проектов" по итогам конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области. Это направление появилось впервые.

Призовой фонд на новую номинацию "Поддержка молодежных проектов" составил 12,8 млн рублей. 1 млн рублей направят мастерской Александры Балецкой на фестиваль хореографических спектаклей SOMA.

Коллектив организации "Страйкбол Урала" с помощью поддержки в 999 тыс. рублей организует военно-профориентационный проект "Армейский мундир". В Казанском районе с привлечением средств гранта губернатора проведут туристический семейный квест-фестиваль "Казанские зори". На его организацию по итогам конкурса выделили более 191 тыс. рублей.

Более 340 тыс. рублей выделили центру креативных проектов сельских территорий "Дом вверх дном" на проведение проекта "Культурное сердце деревни". Инициатива подразумевает запуск секций в сельских библиотеках.

При помощи грантовой поддержки представители клубного объединения старшеклассников "Вега" откроют "Лагерь социального лидерства", в котором подростки будут развивать социальные навыки. На идею выделили более 647 тыс. рублей.

Отметим, всего победителями конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области стали 80 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Общий призовой фонд составил более 49 млн рублей.

Организаторы конкурса выбрали проекты разной направленности. Их распределили по нескольким разделам: "Поддержка молодежным проектов", "Развитие институтов гражданского общества", "Поддержка проектов в области культуры и искусства", "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни", "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения", "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан".

Всего на независимой экспертизе находилось 165 проектов, в отношении которых 40 экспертов провели 495 экспертиз.

Со списком проектов-победителей можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова