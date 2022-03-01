Павел Белявский рассказал, как сделать проект уникальным, ценным и нужным

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Авторы любого молодежного проекта должны думать о том, какие бренды они создают. Об этом сказал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский на встрече "ПроПроекты", посвященной конкурсу грантов губернатора Тюменской области для СОНКО в 2022 году, в мультицентре "Моя территория" 26 марта.

"Космос" — это бренд, и не важно, как будет называться юридическое лицо, будет ли это филиал, или отдельная некоммерческая организация. Какая разница тем людям, которые приходят в эти проекты. "Контора пароходства", "Моя территория" — это тоже бренды. Когда они реализуются в Тобольске и Ишиме, люди, видя этот информационный ореол, имеют точные ожидания. И сюда уже приходят те, кто нужно, те, кто готов действительно делать проекты. В создании брендов мы определенно пошли дальше, чем большинство наших коллег. Юридические лица и активисты меняются, руководители уходят, а бренды остаются", — сказал Павел Белявский.

На встрече собрались потенциальные участники конкурса грантов губернатора Тюменской области 2022 года. Для них директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области сформулировал три основных ценности, на которые следует опираться при проработке своих проектов.

По мнению Павла Белявского, хороший проект не создается с чистого листа, нужно обязательно смотреть, что сделано по выбранной теме в регионе и стране ранее. Без этого нельзя добиться оригинальности идеи.

"Второй важный момент — понимание своей аудитории. Здесь прибегаю к понятию, которое используется в маркетинге, — инсайт. Это точечное понимание того, почему какая-то вещь случается, а какая-то — нет. Приведу короткий пример из нашей практики: проект "Берегите детей", за который департамент общественных связей получил коммуникационную премию третьей степени Eventiada IPRA Golden World Awards. Была проблема, когда дети падали из окон. Выяснилась интересная вещь, что все несовершеннолетние воспитывались в благополучных семьях. Ключевая идея, которая позволила развернуть кампанию дальше: в общественном сознании укоренилось мнение, что эта проблема касается социально неблагополучных людей. Люди не допускали мысли, что такое может произойти с ними. Мы работали с этим. Был тезис: "Ребенок в безопасности только тогда, когда ты на него смотришь". В силу разных причин проблема ушла. Тот контент, который мы сделали, у нас запросило большое количество регионов. Умение формулировать проблемы, отыскивать инсайты — это то, чего не хватает большинству некоммерческих проектов. Именно эта способность и делает проект уникальным, ценным и нужным людям", — поделился Павел Белявский.

Третьей ценностью, на которую следует обратить внимание, является командная работа. По словам Павла Белявского, любой хороший проект всегда создает команда, а не один человек. "Некоммерческий проект, который способен поддерживать на протяжении долгого времени постоянно существующую команду и активность, — это бесценный проект", — подытожил он.

В конкурсе на предоставление грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества могут участвовать социально ориентированные некоммерческие организации региона. Прием заявок продлится до 11 апреля. С подробностями можно ознакомиться на сайте проекта.

Инна Пахомова