На поддержку молодежных проектов на конкурсе грантов губернатора Тюменской области направят более 12 миллионов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12,8 млн рублей составляет общий призовой фонд на направление "Поддержка молодежных проектов" в конкурсе грантов губернатора Тюменской области для СОНКО. Встреча "ПроПроекты", посвященная грантовому конкурсу, состоялась в мультицентре "Моя территория" в Тюмени 26 марта.

Направление "Поддержка молодежных проектов" появилось на конкурсе грантов губернатора Тюменской области впервые. В нем участники могут представить проекты по развитию надпрофессиональных компетенций, построению карьеры, проведению фестивалей, форумов в области креативных индустрий, развитию городской среды. В этом направлении также принимаются инициативы по реализации событийных и досуговых мероприятий для молодых семей, созданию медиапродуктов, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде, творческих проектов на социальные темы (интерактивные выставки, социальный театр). Желающие провести выставки современного искусства с использованием интерактивных и цифровых форматов могут подавать заявку в направлении "Поддержка молодежных проектов".

"Конкурс грантов губернатора Тюменской области стартовал впервые в прошлом году. Мы начали его 1 июня, проекты начали реализовывать с октября. Гранты разыгрывались от 200 тысяч до полутора миллионов рублей. Наиболее популярными оказались "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" и "Поддержка проектов в области культуры и искусства". В этом году у нас есть изменения. Теперь одно НКО может подать не более двух заявок в разных направлениях. Мы рассчитываем, что сможем поддержать большое количество проектов", — рассказала начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Юлия Мясникова.

На встрече с потенциальными участниками в мультицентре она указала основные ошибки при подаче заявок. Идея должна соответствовать тематике проекта выбранного грантового направления. Также в смете не должны быть указаны побочные расходы, например, ремонт автомобиля, в котором нет необходимости для реализации инициативы. Еще одной ключевой ошибкой является отсутствие инновации, когда проект реализуется без изменений в регионе много лет.

Участники должны обязательно прикрепить справку об отсутствии просроченной задолженности перед областным бюджетом, согласие на обработку персональных данных — на каждого члена команды.

Прием заявок на конкурс продлили до 12 часов 11 апреля. Решение было связано с проблемой подачи заявок. Сейчас сайт работает без ошибок, заверила Юлия Мясникова. С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Организатор Upcycling life Ольга Городиская пришла на встречу "ПроПроекты", чтобы подробнее узнать о конкурсе. Заявку она собирается подать в ближайшее время. "У меня большой междисциплинарный проект — фестиваль экоиндустрий. Мы затрагиваем тему переработки вещей и предметов, бывших в употреблении, интеграции с художниками, мастерами. Хотим создать площадку для творческого сообщества, чтобы его члены могли самовыражаться на ней. Моя задача — создать экосреду, где представители наших креативных индустрий могли бы видеть друг друга, узнавать, общаться. Хочу, чтобы был дан импульс на создание этих индустрий, потому что это новая экономика. Событие проводилось в 2020, 2021 годах. В 2022 году хотим провести в третий раз", — поделилась она.

Встреча, посвященная конкурсу грантов губернатора Тюменской области для СОНКО, прошла в мультицентре "Моя территория", потому что здесь занимаются развитием молодежных сообществ, инициативных групп. "Одно из основных направлений нашей деятельности — продюсирование на региональные и федеральные грантовые конкурсы. У нас есть основной проект, который мы ведем в течение года, — образовательные интенсивы "ПроПроекты". В их рамках мы организуем встречи, которые "прокачивают" слушателей к конкретным конкурсам. Зовем спикеров, которые рассказывают о положении, экспертов, которые могут погрузить в идею проекта. Мы готовы к конкурсам Росмолодежи, на форум "Утро". Молодежь у нас идейная, и наша задача — помочь оформить это все в заявку. Мы реально помогаем на всех стадиях — от написания заявки до реализации, сдачи отчетности. Как правило, выиграть грант — это только полдела, реализовать проект и отчитаться — это уже совершенно другое дело", — поделилась руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Инна Пахомова