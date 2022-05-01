В Тюменской области 80 проектов НКО получат гранты губернатора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций стали победителями конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области. Приказ и приложение к нему опубликовали на портале тюмень.гранты.рф.

Организаторы конкурса выбрали проекты разной направленности: "Поддержка молодежным проектов", "Развитие институтов гражданского общества", "Поддержка проектов в области культуры и искусства", "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни", "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения", "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан".

На организацию фестиваля хореографических спектаклей SOMA мастерской Александры Балецкой выделили 1 миллион рублей. Чуть меньше — 999 тыс. 850 рублей – получит проект "Наставничество", который на конкурс выдвинули представители частного образовательного учреждения допобразования в сфере психологии и социальной поддержки граждан "Молодой лидер".

Тюменский атлетический клуб "Антей" проведет проект "Как закалялась сталь". На его реализацию направят 969 тыс. рублей. Проект по созданию катка с костюмированными перформансами "Декабристские катания" ялуторовского центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка" получит около 800 тыс. рублей.

На средства гранта тюменское отделение Союза дизайнеров России смогут организовать XXIV Всероссийский фестиваль дизайна, архитектуры, искусств "Экосистема 2022". По итогам конкурса, общественная организация получит более 642 тыс. рублей. В Тобольске организация "Школа талантов" проведет летние исследовательские школы в Аптекарском саду. На его реализацию выделили около 650 тыс. рублей.

Напомним, общая сумма конкурса с учетом средств, поступивших от Фонда президентских грантов, составляет более 49 млн рублей. Направление "Поддержка молодежных проектов" появилось на конкурсе грантов губернатора Тюменской области впервые. На него призовой фонд составил 12,8 млн рублей.

Инна Пахомова