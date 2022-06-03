Пользоваться мобильными сервисами научат участников грантового проекта 55+ в Ишиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пройти курс мобильной грамотности с нуля предлагают пенсионерам Ишима в рамках одноименного проекта, который стал победителем конкурса грантов губернатора и выиграл 499 тыс. 415 рублей поддержки.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор социокультурного психолого-педагогического досугового центр "Сфера" Людмила Арсеньева.

По ее словам, курс поможет людям старшего возраста активно, безопасно и свободно пользоваться мобильными устройствами и интернет-сервисами: электронной почтой, сайтами Госуслуг, медицинских учреждений, мессенджерами и платежными системами.

"Желающие уже есть, звонят, пишут в соцсетях, спрашивают, когда начнется и сколько продлится учеба. Отмечу, что помимо навыков использования серьезных сервисов пенсионеры приобретут и умение разнообразить свой досуг на развлекательных платформах и видеохостингах. Возможно, кто-то решит стать тиктокером и выкладывать видео про Ишим", - рассказала Людмила Арсеньева.

Обучение пройдут шесть групп, одновременно будут действовать две – дневная и вечерняя. Курс из шести занятий завершится тестированием у каждой группы.

На средства гранта будут приобретены интерактивная панель для образования, которая позволит объяснять материал с помощью демонстрации мобильного устройства для всей группы и настольная демосистема для самостоятельного повторения пройденного материала.

Людмила Арсеньева добавила, что если спрос превысит предложение, то в дальнейшем желающим будут предложены альтернативные обучающие занятия вне проекта.

Инна Кондрашкина