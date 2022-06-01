Тобольские "кванторианцы" обучат детей-инвалидов работать на технологичном оборудовании

| Фото: из сообщества детского технопарка "Кванториум-Тобольск" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества детского технопарка "Кванториум-Тобольск" во ВКонтакте (архив)

60 детей планируют охватить инклюзивным фестивалем детского технического творчества "ПроекториУМ", который стартует в Тобольске в сентябре 2022 года. Проект реализуют с использованием средств гранта губернатора Тюменской области.

Инициатива объединит детей-инвалидов и воспитанников детского технопарка "Кванториум-Тобольск".

По словам заместителя руководителя по проектному управлению детского технопарка Марины Станиславской, приобщить к современным технологиям в доступной форме детей с ограниченными возможностями здоровья хотели давно.

"Особенные дети с удовольствием походят на робототехнику и промдизайн. Родилась идея провести фестиваль, мастер-классы — наши "кванторианцы" будут обучать детей с ОВЗ тому, что они знают сами", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Марина Станиславская.

Сформируют 10 смешанных инклюзивных команд по восемь человек: пять воспитанников детского технопарка и до трех детей с ограниченными возможностями здоровья. Командам предложат задания по направлениям: промдизайн, промробо, IT-технологии, аэро-технологии, технологии ЧПУ, 3D-технологии, нанотехнологии, виартехнологии, медиатехнологии.

В конце обучения пройдет фестиваль, на котором дети с ОВЗ покажут, чему они научились у "кванторианцев". Марина Станиславская считает, что взаимодействие пойдет на пользу всем. "Детям легче обучаться, когда они работают со сверстниками. Я думаю, им будем интересно. К тому же здесь есть воспитательная задача. Хочется показать нашим детям-"кванторианцам", что рядом с ними живут такие же дети, но с особенностями", — добавила заместитель руководителя по проектному управлению детского технопарка "Кванториум-Тобольск".

Ранее проект стал победителем конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества. На реализацию инициативы выдели 507 тыс. 473 рубля. Средства пойдут на организацию фестиваля, приобретение гаджетов.

Инна Пахомова