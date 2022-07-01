Более трех миллионов рублей получат НКО Тюменской области в области культуры и искусства

| Фото: Фестиваль уличных театров "Сны улиц" (архив) | Фото: Фестиваль уличных театров "Сны улиц" (архив)

Более 3 млн рублей получат некоммерческие организации Тюменской области на развитие проектов в области культуры и искусства, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Средства направят победителям конкурса грантов губернатора Тюменской области. В их число вошли: инклюзивная арт-резиденция "БлагоТворю" (Всероссийское общество инвалидов); конкурс детской рукописной книги "Солнечные страницы детства" (Содружество библиотек Тюменской области); молодежное пространство "Просто" (Благотворительный фонд "Наше время"); Всероссийский фестиваль уличных театров "Сны улиц 2022" (Молодежный театр "Мимикрия"); программа поддержки мастеров "Время ремесел" (Центр социальной адаптации и культурного развития "Эбием"); Тепло шерсти (Гильдия мастеров современных и народных ремесел); Сибирь. Начало. (Театр оригинального жанра "Гелиос").

Всего по направлению было подано 38 заявок. Размер грантов составил от 199 до 818 тыс. рублей. Все проекты будут реализованы в течение 2022-2023 годов.