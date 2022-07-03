Виртуальную Красную книгу Тюменской области создадут воспитанники тобольского "Кванториума"

| Фото: из сообщества детского технопарка "Кванториум-Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества детского технопарка "Кванториум-Тобольск" во ВКонтакте

К созданию виртуальной Красной книги Тюменской области в рамках проекта "Лаборатория креативных технологий "VR/AR-Project" приступят воспитанники детского технопарка "Кванториум-Тобольск" в Тюмени в сентябре 2022 года.

"Возникла идея создания виртуального пространства для обучения детей младшего школьного возраста. Затем это оформилось в проект Красной книги Тюменской области. К работе привлечем детей, владеющих технологиями виртуальной реальности и посещающих VR/AR-квантум. Ранее мы работали с ними над получасовой VR-экскурсией по Тобольску. Сейчас она пользуется большой популярностью в городе: дети и взрослые узнают историю города. Ребята, работавшие над этим проектом, будут обучать этим технологиями новичков", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель руководителя по проектному управлению детского технопарка "Кванториум-Тобольск" Марина Станиславская.

Авторы идеи прибегнут к помощи сотрудников Тобольской комплексной научной станции УрО РАН, с которой у детского технопарка подписано соглашение о взаимодействии. В "Кванториуме" пройдет около десяти мастер-классов. Затем ребята приступят к съемке на территории Тобольска и региона представителей животного мира, редких птиц и растения. Они создадут анимированные объекты животного мира, занесенные в Красную книгу Тюменской области.

Работа над проектом будет длиться в течение учебного года. Презентацию виртуальной книги хотят организовать в мае 2023 года. Разработку распространят по школам и образовательным учреждениям города. Посмотреть виртуальную Красную книгу региона учащиеся смогут при помощи специальных очков и шлемов. По словам Марины Станиславской, "издание" в будущем будет пополняться новыми материалами.

Ранее проект стал одним из победителей конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области. На его реализацию выделили 481 тыс. 922 рубля. На полученные средства планируют приобрести оборудование для виртуальной реальности: VR-очки, шлемы, гаджеты.

Инна Пахомова