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Повсеместное использование наклеек со шрифтом Брайля мечтает внедрить тюменский студент

Общество, 12:20 02 июня 2022

Центр занятости населения Тюменской области | Фото: Центр занятости населения Тюменской области

Тюменский студент разработал бизнес-план по созданию наклеек со шрифтом Брайля, сообщает областной Центр занятости населения.

Александр Михеев – студент направления "Коммерция" в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса. В 2022 году по наставлению преподавателя колледжа Ирины Нагорновой решил впервые принять участие в чемпионате профмастерства среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Молодой человек выбрал подходящую по специальности компетенцию – "Предпринимательство".

Студент разработал бизнес-план по производству наклеек со шрифтом Брайля для использования в быту.

"Я сам являюсь инвалидом по зрению и не понаслышке знаю о проблемах людей слепых и слабовидящих, мое понимание их проблем и желание как-то помочь породило такую бизнес-идею как наклейки со шрифтом Брайля. Я считаю, что они могут помочь приспособить бизнес или учреждения для незрячих людей, могут позволить слепым и слабовидящим людям самостоятельно получать информацию об окружающей среде, а также снизить угрозу их жизни и здоровью", - рассказал Александр.

Он стал победителем VII регионального чемпионата. В планах у молодого человека достойно представить Тюменскую область на отборочных соревнованиях, которые пройдут в июне, а также воплотить в жизнь задуманное.

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# Абилимпикс , шрифт Брайля

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