  • 4 июня 20224.06.2022суббота
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Азы воинского дела изучают школьники Тобольска в пришкольном лагере

Общество, 18:02 04 июня 2022

Военно-спортивный молодежный центр "Россияне" ВКонтакте | Фото: Военно-спортивный молодежный центр "Россияне" ВКонтакте

Первая смена дневного лагеря стартовала на базе военно-спортивного молодежного центра "Россияне" в Тобольске, сообщают на официальной странице центра в соцсетях.

В первый день ребятам рассказали о технике безопасности, правилах поведения и распорядке дня в лагере. После чего они придумали название для своих отрядов: "Ортики" и "УАЗ Патриот".

Организаторы пообещали, что скучать отдыхающим не придется. Для ребят подготовили ряд квестов, им предстоит укрепить свое физическое здоровье и окунуться в азы воинского дела.

Вожатые предусмотрели активный отдых на свежем воздухе и интересные занятия в отрядных помещениях. Ребята смогут подружиться и с пользой провести время.

Записаться в лагерь можно по телефону 8(3456)25-34-43.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детский летний отдых , летний лагерь , Тобольск , центр Россияне

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:02 04.06.2022Азы воинского дела изучают школьники Тобольска в пришкольном лагере
18:00 04.06.20225 июня - события дня
17:52 04.06.2022Юные предприниматели преподают в тобольской IT-школе
16:34 04.06.2022Тюменских молодых управленцев приглашают на Всероссийский форум ОстроVа