Азы воинского дела изучают школьники Тобольска в пришкольном лагере

| Фото: Военно-спортивный молодежный центр "Россияне" ВКонтакте | Фото: Военно-спортивный молодежный центр "Россияне" ВКонтакте

Первая смена дневного лагеря стартовала на базе военно-спортивного молодежного центра "Россияне" в Тобольске, сообщают на официальной странице центра в соцсетях.

В первый день ребятам рассказали о технике безопасности, правилах поведения и распорядке дня в лагере. После чего они придумали название для своих отрядов: "Ортики" и "УАЗ Патриот".

Организаторы пообещали, что скучать отдыхающим не придется. Для ребят подготовили ряд квестов, им предстоит укрепить свое физическое здоровье и окунуться в азы воинского дела.

Вожатые предусмотрели активный отдых на свежем воздухе и интересные занятия в отрядных помещениях. Ребята смогут подружиться и с пользой провести время.

Записаться в лагерь можно по телефону 8(3456)25-34-43.