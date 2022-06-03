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Юных тюменцев ждет "Лето книжного цвета"

Общество, 11:21 03 июня 2022

Центральная городская библиотека | Фото: Центральная городская библиотека

Открытие городского конкурса "Лето книжного цвета" состоится в арт-резиденции на площади 400-летия Тюмени 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, сообщает Центральная городская библиотека.

Гости праздника проверят свои знания, весело и с пользой проведут свремя. Ребята отправятся в увлекательное книжное путешествие вместе с героями книг: доброй феей, Пеппи Длинныйчулок и Летчиком для особых поручений.

В летнем путешествии книжные герои вместе с любителями чтения полетают на самолетике "Стрекозка" и станцуют танец "Самолет", исполнят дружно песню "Если с другом вышел в путь" вместе с солистами школы искусств "Гармония".

В завершение Пушкинского дня юных читателей пригласят на просмотр мультфильма "Сказка о рыбаке и рыбке".

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# библиотеки , Пушкинский день

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