Юных тюменцев ждет "Лето книжного цвета"

| Фото: Центральная городская библиотека | Фото: Центральная городская библиотека

Открытие городского конкурса "Лето книжного цвета" состоится в арт-резиденции на площади 400-летия Тюмени 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, сообщает Центральная городская библиотека.

Гости праздника проверят свои знания, весело и с пользой проведут свремя. Ребята отправятся в увлекательное книжное путешествие вместе с героями книг: доброй феей, Пеппи Длинныйчулок и Летчиком для особых поручений.

В летнем путешествии книжные герои вместе с любителями чтения полетают на самолетике "Стрекозка" и станцуют танец "Самолет", исполнят дружно песню "Если с другом вышел в путь" вместе с солистами школы искусств "Гармония".

В завершение Пушкинского дня юных читателей пригласят на просмотр мультфильма "Сказка о рыбаке и рыбке".