Пилот авиакомпании "Ютэйр" удостоен государственной награды

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Звание "Заслуженный пилот РФ" присвоено пилоту-конструктору – заместителю начальника службы рекрутинга и профподготовки летного состава летного директората ПАО "Авиакомпании Ютейр" Роберту Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Указом президента почетное звание присвоено за заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу", - говорится в сообщении.

После окончания Актюбинского высшего летного училища гражданской авиации Роберт Шевченко был распределен во второй Тюменский объединенный авиаотряд. За время работы он освоил эксплуатацию самолетов: Ту-134, Ту-154, ATR-42/72. Общий налет составляет 12 тыс. 800 час.

Под его наставничеством около 500 пилотов освоили управление новым самолетом ATR-42/72. На этом же воздушном судне он в составе экипажа выполнил первый рейс по маршруту Тюмень – Белоярский – Ханты-Мансийск и обратно. В настоящее время Роберт Шевченко занимается подготовкой летного состава компании "Ютэйр".