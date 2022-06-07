  • 7 июня 20227.06.2022вторник
  • В Тюмени 11..13 С 10 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пилот авиакомпании "Ютэйр" удостоен государственной награды

Общество, 18:21 07 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Звание "Заслуженный пилот РФ" присвоено пилоту-конструктору – заместителю начальника службы рекрутинга и профподготовки летного состава летного директората ПАО "Авиакомпании Ютейр" Роберту Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Указом президента почетное звание присвоено за заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу", - говорится в сообщении.

После окончания Актюбинского высшего летного училища гражданской авиации Роберт Шевченко был распределен во второй Тюменский объединенный авиаотряд. За время работы он освоил эксплуатацию самолетов: Ту-134, Ту-154, ATR-42/72. Общий налет составляет 12 тыс. 800 час.

Под его наставничеством около 500 пилотов освоили управление новым самолетом ATR-42/72. На этом же воздушном судне он в составе экипажа выполнил первый рейс по маршруту Тюмень – Белоярский – Ханты-Мансийск и обратно. В настоящее время Роберт Шевченко занимается подготовкой летного состава компании "Ютэйр".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авиакомпания , государственная награда

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 07.06.2022Земледельцы Уватского района завершили посевную кампанию
18:21 07.06.2022Пилот авиакомпании "Ютэйр" удостоен государственной награды
18:10 07.06.2022В Тюмени капитально отремонтируют восемь километров железнодорожных путей
18:00 07.06.2022Восемь реабилитационных центров Тюменской области получат новое оборудование