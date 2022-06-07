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Тобольские фермеры и ученые устроили ловушки для насекомых

Общество, 17:18 07 июня 2022

t.me/tobrayon | Фото: t.me/tobrayon

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На сельхозпредприятиях Тобольского района стартовал научный проект по исследованию заболеваний, которые переносят насекомые на территории региона. Для этого устанавливают ловушки и каждую неделю забирают попавших в них насекомых для изучения.

Исследования по проекту, инициированному тюменским научным центром Сибирского отделения РАН РФ при содействии тобольского ветцентра, проводятся в крестьянско-фермерских хозяйствах Янбаевых, Савчиц, Розалиевых и Соловия.

Участники проекта отмечают, что цель масштабного изучения - сохранение благополучия эпизоотической обстановки в области. Исследование проходит при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, департамента образования и науки Тюменской области.

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# исследование , сельское хозяйство , ученые

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