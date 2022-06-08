50 работ Геннадия Райшева представят на выставке в Тюмени 12 июня

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку Геннадия Райшева "Северная душа России" откроют в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в День России, 12 июня, начало - в 13 часов.

На выставке представят более 50 работ мастера, сообщают организаторы.

Геннадий Райшев – заслуженный художник России, член Союза художников СССР и один из самых известных и узнаваемых художников региона, имя которого стало подлинным символом Югры, а творчество наполнено ее духом.

Выставочный проект дополнен инсталляцией "Иссказители". В ее основе – сказания хантов, нивхов, селькупов и других народов, проживающих на территории Тюменской области, которые можно послушать, подняв трубку дискового телефона.

Выставка будет работать до 31 июля 2022 года.