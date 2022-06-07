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Новый ESG-сервис помогает крупным компаниям оценить потенциальных поставщиков

Экономика, 19:09 07 июня 2022

пресс-служба Сбера | Фото: пресс-служба Сбера

Сбер выпустил на рынок новый ESG-сервис "Зелёная цепочка поставок", который помогает крупным компаниям оценивать действующих и потенциальных поставщиков, сообщает пресс-служба банка.

Сервис знакомит поставщиков с базовыми ESG-критериями для улучшения своих практик, даёт возможность позиционировать себя в качестве социально и экологически ответственных компаний, позволяет получить ESG-сертификат и войти в базу ответственных поставщиков.

Новый ESG-инструмент позволяет контрагентам оценить свою работу по таким аспектам, как забота об окружающей среде, социальная и управленческая ответственность. По результатам анкетирования поставщику присваивается соответствующая оценка по пятибалльной шкале и выдаётся сертификат.

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