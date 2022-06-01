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Участники железнодорожного круиза "В Сибирь" посетят косторезную фабрику

Общество, 09:50 13 июня 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Косторезную фабрику и Тобольский белокаменный кремль посетят около 50 туристов-участников первого летнего поезда железнодорожного круиза "В Сибирь", который прибыл в Тобольск 13 июня. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Отдыхающие побывают также на Базарной площади, в музее семьи Императора Николая II и тематическом парке "Тобол".

Тюмень туристы посетили 12 июня.

Напомним, поезд выехал из Москвы 10 июня, по пути следования есть остановки и интерактивные программы в Казани, Тюмени, Тобольске и Перми.

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# поезд , Тобольск , туризм

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