Участники железнодорожного круиза "В Сибирь" посетят косторезную фабрику

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Косторезную фабрику и Тобольский белокаменный кремль посетят около 50 туристов-участников первого летнего поезда железнодорожного круиза "В Сибирь", который прибыл в Тобольск 13 июня. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Отдыхающие побывают также на Базарной площади, в музее семьи Императора Николая II и тематическом парке "Тобол".

Тюмень туристы посетили 12 июня.

Напомним, поезд выехал из Москвы 10 июня, по пути следования есть остановки и интерактивные программы в Казани, Тюмени, Тобольске и Перми.