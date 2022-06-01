В Тюмени участников железнодорожного круиза "В Сибирь" встретили аниматоры и казаки

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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Около 50 туристов-участников круиза "В Сибирь" прибыли в Тюмень 12 июня. В России стартовала летняя серия железнодорожных круизов. Поезд выехал из Москвы 10 июня, по пути следования есть остановки и интерактивные программы в Казани, Тюмени, Тобольске и Перми.

В Тюмени отдыхающих встретили аниматоры в костюмах ученого Дмитрия Менделеева, сказочника Петра Ершова, композитора Александра Алябьева, архитектора Семена Ремезова. На перроне для туристов организовали развлекательно-познавательную программу с участием казаков.

"Символично, что именно сегодня, в День России, 12 июня, мы встречаем такой состав. Пассажиры по Транссибирской железнодорожной магистрали пересекают практически полстраны, приезжают в Сибирь, знакомятся с городами. Будет цикл таких железнодорожных круизов. Следующий состав мы встретим 10 июля", – рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Отдыхающие уже посетили Казань, на обратном пути заедут в Пермь. Каждый день их ждет новый город. Направление в Сибирь становится востребованным, интересным, считает Мария Трофимова. Многих привлекают термальные комплексы.

"Проект важен для Тюменской области. В регион уже прилетают чартерные самолеты из Москвы. В скором времени мы будем встречать чартерные самолеты из Санкт-Петербурга в Тобольске", – добавила она.

Начальник поезда Александр Пустовит считает, что такие круизы – это один из вариантов развития туризма. "Пассажиры путешествуют, отдыхают, есть вагон-ресторан. Туристы уже кое-что заранее узнали про ваш край, сейчас все увидят", – сказал он.

Житель Москвы Валерий Салтыков о туре узнал от сестры-заядлой путешественницы. "С подобным туром она побывала где-то на юге. И вот она проявила настойчивость и взяла нас с собой. Мы слышали о термальных источниках, которыми славится ваш регион. Посмотрим ваш город, набережную, вечером сходим в ресторан "Чум". Завтра мы поедем в Тобольск смотреть Кремль", – поделился он планами.

Жительница Кирова Валентина Романова, приехавшая вместе с мужем, хочет посмотреть достопримечательности Тюмени. Решились на такое путешествие, потому что никогда не были за Уралом. "Тюмень ассоциируется с нефтью. Хотели бы побывать на горячих источниках. В программе на сегодня – поездка на "нефтяную вышку", обзорная экскурсия по городу", – сказала гостья.

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова