Пловом и бешбармаком угощают тюменцев на киргизском подворье

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Традиционные блюда киргизской кухни, бешбармак, плов, хворост и многие другие могут попробовать гости фестиваля "Мост дружбы" на Цветном бульваре в Тюмени 12 июня, в День России.

По словам председателя общественной организации кыргызской диаспоры в Тюмени "Биримдик" Канзады Смановой, после вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, здесь особенного рады встретить гостей.

Кроме народных песен и танцев гостей познакомят с древней киргизкой традицией "Класть в колыбель (бешик)", которая считается первым важным этапом в жизни ребенка.

Отметим, 22 подворья национально-культурных объединений Тюменской области знакомят гостей с традиционными блюдами и особенностями народностей на XXVII фестивале "Мост дружбы" на Цветном бульваре.

Николай Ступников