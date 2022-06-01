  • 12 июня 202212.06.2022воскресенье
  • USD57,7780
    EUR60,9656
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пловом и бешбармаком угощают тюменцев на киргизском подворье

Общество, 14:17 12 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюмени участников железнодорожного круиза "В Сибирь" встретили аниматоры и казаки

Традиционные блюда киргизской кухни, бешбармак, плов, хворост и многие другие могут попробовать гости фестиваля "Мост дружбы" на Цветном бульваре в Тюмени 12 июня, в День России.

По словам председателя общественной организации кыргызской диаспоры в Тюмени "Биримдик" Канзады Смановой, после вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, здесь особенного рады встретить гостей.

Кроме народных песен и танцев гостей познакомят с древней киргизкой традицией "Класть в колыбель (бешик)", которая считается первым важным этапом в жизни ребенка.

Отметим, 22 подворья национально-культурных объединений Тюменской области знакомят гостей с традиционными блюдами и особенностями народностей на XXVII фестивале "Мост дружбы" на Цветном бульваре.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День России , Мост дружбы , Цветной бульвар

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 12.06.2022Участники и зрители праздничного концерта в Тюмени вместе исполнили гимн России
15:03 12.06.2022Тюменцев на Цветном бульваре угощают "золотом" молдавской кухни
14:58 12.06.2022Северная душа России: в Тюмени открыли выставку художника Геннадия Райшева
14:41 12.06.2022В Тюмени участников железнодорожного круиза "В Сибирь" встретили аниматоры и казаки