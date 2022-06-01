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Сергей Корепанов: День России – главный праздник всех, кто гордится своей страной

Общество, 13:47 12 июня 2022

фото: пресс-служба Тюменской областной думы

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Депутаты Тюменской областной думы по главе со спикером Сергеем Корепановым приняли участие в концерте, посвященном Дню России. Он состоялся на Цветном бульваре Тюмени 12 июня.

В рамках праздника открылся областной фестиваль "Мост Дружбы", приуроченный к Году культурного наследия народов России. По мнению Сергея Корепанова, 12 июня – важный праздник, объединяющий всех россиян.

"Он дорог всем, кто гордится своей страной, всем, кто чтит традиции служения Отечеству, всем, кто считает себя патриотом. Сегодня российское общество как никогда едино и солидарно. Это способствует дальнейшему поступательному развитию нашей страны и ее процветанию. На фестивале "Мост Дружбы" мы осмотрели экспозиции всех национальностей, живущих в Тюменской области, они посвящены культуре, ремеслам, быту народов. Уверен, такие праздники нас сплачивают", - подчеркнул он.

Первый заместитель председателя областной думы, глава фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов убежден, что День России – праздник всех, кто любит нашу страну и гордится ее историей, богатейшим культурным наследием.

"День России – это символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей любимой Родины", - подчеркнул он.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова считает, что День России – главный праздник нашей многонациональной Родины.

"Только в Тюменской области проживает более 150 национальностей и сегодня на прекрасном празднике "Мост Дружбы", который стал уже традиционным, мы встречаемся, общаемся, обмениваемся мнением о том, как нам дальше дружно жить в нашей большой Тюменской области. Поздравляю всех, желаю мирного неба, здоровья, успехов и процветания нашему региону", - отметила она.

Заместитель председателя комитета по государственному строительству Владимир Ульянов отметил потрясающую атмосферу, которая царила на фестивале "Мост Дружбы".

"Сегодня все в национальных костюмах, все воодушевлены. Считаю, что сегодня важно еще раз сказать – мы все россияне, мы все патриоты России. В эти дни мы должны поддержать нашу армию, наших ребят, которые в сложных, боевых условиях, рискуя своими жизнями, с честью выполняют свой долг", - подчеркнул он.

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# Андрей Артюхов , облдума , Ольга Швецова , Сергей Корепанов

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