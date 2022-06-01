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Тюменский велофестиваль объединил креативных и спортивных жителей

Общество, 12:39 12 июня 2022

фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменка Галина Зорина создала образ "Россия, вперед!" для велофестиваля, старт которому был дан на Центральной площади Тюмени, в День России, 12 июня.

В оформлении велосипеда и костюма можно увидеть изображение бурого мишки, балалайку и кокошник. "Я участвую каждый год. Мне очень нравится, что в Тюмени проводится такой велопарад. Я всегда придумываю образы. В этом году у меня – "Россия, вперед!". Хочу зарядиться хорошим настроением. Хочу прокатиться с друзьями, новыми знакомыми. Такой чудесный праздник", – поделилась тюменка.

фото: ИА "Тюменская линия"

Участие в празднике принимают горожане всех возрастов. Тюменец Станислав Морозов приехал на событие с сыном. В этот день он решил выразить свою гражданскую позицию – поддержать Россию и армию. На футболках можно увидеть символ Z. На велосипеде Станислава Морозова и его сына закреплены флаги России. На одном надпись "Своих не бросаем".

фото: ИА "Тюменская линия"

Были на фестивале и представители старшего поколения. Представитель Пуровского землячества Надежда Шульгина принимает участие во второй или третий раз. В прошлый раз мероприятие понравилось, было весело, признается она. "Я много катаюсь. Участвовала в велопробеге к 9 Мая – преодолевали 58 километров до Каскары. Ездили с подругой от Ялуторовска до Тюмени. Сегодня планирую пройти станции, поучаствовать в розыгрыше призов", – сказала она.

фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, ежегодный велофестиваль стартовал в Тюмени утром 12 июня. Участники уже проехали по центральным улицам города. Сейчас их ждет ряд испытаний. По итогам выберут обладателей новых велосипедов и других призов. Для участников и горожан подготовили концертную программу. На главной сцене у правительства Тюменской области выступают местные исполнители и ансамбли с тематическими номерами.

фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова

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# велофестиваль , День России

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