Ковер дружбы соткут гости белорусского подворья на Цветном бульваре в День России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Соткать ковер дружбы могут гости белорусского подворья на фестивале, посвященном Дню России на Цветном бульваре в Тюмени 12 июня. Этнические подворья представили участники XXVII областного фестиваля национальных культур "Мост дружбы".

Как рассказала представитель автономной организации национально-культурного общества "Беларусь" Ирина Калебаба, каждый желающий может попробовать поработать с настоящим ткацким станком, а также внести свой вклад в создание большого ковра дружбы.

"И, конечно, мы знакомим гостей с нашей многообразной национальная кухней, - рассказала она. - И в первую очередь это наши знаменитые белорусские драники".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Творческие коллективы проводят для тюменцев мастер-классы по традиционным белорусским танцам.

Насыщенная фестивальная программа продолжится до 18 часов. Исходя из опыта прошлых лет, организаторы предполагают, что "Мост дружбы" посетят не менее 10 тыс. тюменцев и гостей областной столицы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников