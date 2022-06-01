Фотогалерея: "Мост дружбы" объединил тысячи тюменцев

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Чуваши знакомят тюменцев со своей культурой на Цветном бульваре

Фестиваль национальных культур "Мост дружбы" проходит в эти минуты на Цветном бульваре Тюмени. Здесь можно познакомиться с культурой разных народов, проживающих в Тюменской области.

На центральной аллее развернулись 22 национальных подворья, где представлены обряды, традиции, элементы бытовой культуры разных народов. Тюменцы могут попробовать блюда национальной кухни, поучаствовать в мастер-классах по традиционным народным промыслам и ремеслам.