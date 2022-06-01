  • 12 июня 202212.06.2022воскресенье
  • USD57,7780
    EUR60,9656
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Фотогалерея: "Мост дружбы" объединил тысячи тюменцев

Общество, 13:04 12 июня 2022

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Чуваши знакомят тюменцев со своей культурой на Цветном бульваре

Фестиваль национальных культур "Мост дружбы" проходит в эти минуты на Цветном бульваре Тюмени. Здесь можно познакомиться с культурой разных народов, проживающих в Тюменской области.

На центральной аллее развернулись 22 национальных подворья, где представлены обряды, традиции, элементы бытовой культуры разных народов. Тюменцы могут попробовать блюда национальной кухни, поучаствовать в мастер-классах по традиционным народным промыслам и ремеслам.

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День России , Мост дружбы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 12.06.2022Участники и зрители праздничного концерта в Тюмени вместе исполнили гимн России
15:03 12.06.2022Тюменцев на Цветном бульваре угощают "золотом" молдавской кухни
14:58 12.06.2022Северная душа России: в Тюмени открыли выставку художника Геннадия Райшева
14:41 12.06.2022В Тюмени участников железнодорожного круиза "В Сибирь" встретили аниматоры и казаки