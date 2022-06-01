  • 12 июня 202212.06.2022воскресенье
  • USD57,7780
    EUR60,9656
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Чуваши знакомят тюменцев со своей культурой на Цветном бульваре

Общество, 13:15 12 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Сергей Корепанов: День России – главный праздник всех, кто гордится своей страной

В традиционную чувашскую избу приглашают тюменцев на фестивале "Мост дружбы" на Цветном бульваре 12 июня.

Гостей знакомят с традиционными предметами быта, утварью, народными музыкальными инструментами и традиционными костюмами чувашей.

Как рассказала президент областной ассоциации чувашей "Таван" Любовь Павлова, более половины представленных экспонатов - настоящие, на время фестиваля привезенные из музея.

"Костюмы как современные, так и старинные, женские и мужские, расшитые праздничные и из чистого льна для работы, - рассказала она. - Мы показываем традиционную посуду, куклы и угощаем блюдами чувашской кухней - хуплой, пирожками с мясом и сырой картошкой и чаем".

В День России на Цветном бульваре горожан ждут 22 национальных подворья, где представлены обряды, традиции, элементы бытовой культуры разных народов.

﻿

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День России , фестиваль «Мост дружбы»

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 12.06.2022Участники и зрители праздничного концерта в Тюмени вместе исполнили гимн России
15:03 12.06.2022Тюменцев на Цветном бульваре угощают "золотом" молдавской кухни
14:58 12.06.2022Северная душа России: в Тюмени открыли выставку художника Геннадия Райшева
14:41 12.06.2022В Тюмени участников железнодорожного круиза "В Сибирь" встретили аниматоры и казаки