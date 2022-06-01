Чуваши знакомят тюменцев со своей культурой на Цветном бульваре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В традиционную чувашскую избу приглашают тюменцев на фестивале "Мост дружбы" на Цветном бульваре 12 июня.

Гостей знакомят с традиционными предметами быта, утварью, народными музыкальными инструментами и традиционными костюмами чувашей.

Как рассказала президент областной ассоциации чувашей "Таван" Любовь Павлова, более половины представленных экспонатов - настоящие, на время фестиваля привезенные из музея.

"Костюмы как современные, так и старинные, женские и мужские, расшитые праздничные и из чистого льна для работы, - рассказала она. - Мы показываем традиционную посуду, куклы и угощаем блюдами чувашской кухней - хуплой, пирожками с мясом и сырой картошкой и чаем".

В День России на Цветном бульваре горожан ждут 22 национальных подворья, где представлены обряды, традиции, элементы бытовой культуры разных народов.

Николай Ступников