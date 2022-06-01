Северная душа России: в Тюмени открыли выставку художника Геннадия Райшева

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Выставку Геннадия Райшева "Северная душа России" открыли в музейном комплексе им. Словцова в День России, 12 июня.

Во время торжественного открытия новой экспозиции заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев вспомнил, как Геннадий Райшев всегда говорил, что не собирался стать художником, но так решила его бабушка.

"Искренность и открытость этого человека вылилась в холсты. В работах Геннадия Райшева связаны мифология, языческие мотивы, и это как раз и есть отражение Сибири. Мы можем смело называть его сибирским художником. Нашему музею повезло, что наряду с Третьяковской галерей, он имеет в своей коллекции полотна Райшева. В этот год, который посвящен культурному нематериальному наследию, эта выставка станет ярким открытием и познанием для всех нас", - сказал он.

Более 50 работ мастера в жанрах графика, живопись и скульптура вошли в экспозицию. Как отмечают эксперты, каждая картина имеет глубокое содержание, которое проходит через призму жизни автора и памяти поколений. Зритель познакомится с внутренним миром художника, его интересами и взглядами. Геннадий Райшев – воплощение уникального культурного кода – его отец был хант, мать русская. И сочетание двух культур находят свое отражение в работах мастера. Добавим, Геннадий Райшев - заслуженный художник России, член Российской академии художеств родился в 1934 года в пос. Сивохрап Югры, его не стало в ноябре 2020 года.

Помимо художественных работ на выставке "Северная душа России" представлена интерактивная инсталляция "ИсСКАЗители", автор - художник МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина – фанат творчества Райшева. В основе инсталляции чум, березки и 11 сказок коренных и малочисленных народов Севера - хантов, нивхов, селькупов и других, проживающих на территории Тюменской области, которые можно послушать, подняв трубку дискового телефона.

Отдельное место отведено для масок, которые Маша создавала вместе с дочерью.

"Чаще всего я исхожу из ощущения, что должно быть красиво, но и наделяю это каким-то смыслом. Я набрала много материала, начиталась о масках, которые являются обрядовыми у финно-угорских народов, это те, которыми закрывали лицо во время смерти и другие. Дочь лепила мне основу масок, а я делала образ по эскизам. Потом все это раскрасили. И в этом есть часть меня, моего авторского виденья",- говорит художница.

Выставку работ Геннадия Райшева можно посетить совершенно бесплатно в музее им. Словцова до 31 июля 2022 года. В это же время продолжит работать и интерактив "ИсСКАЗители", который затем представят в Югре.

Анжела Лебедева