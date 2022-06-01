Тюменцев на Цветном бульваре угощают "золотом" молдавской кухни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Традиционная одежда молдаван и блюда национальной кухни ждут тюменцев на молдавском подворье на Цветном бульваре, где проходит XXVII фестиваль "Мост дружбы", посвященный празднованию Дня России.

Как рассказала председатель общественной организации молдаван Тюменской области Светлана Ангел, для гостей приготовлены блюда исконной кухни: "Это золото молдавской кухни - мамалыга, царица любого праздничного стола, традиционные плацинды с творогом. Мы храним этот обычай, когда гостям предлагают только самые лучшие блюда, и готовим мы их так, как это делали наши бабушки и мамы".

Кроме того, тюменцы познакомятся с национальными костюмами молдаван с традиционной вышивкой, где каждая деталь несет определенное значение и смысл. "Эта одежда привезена из Молдовы, глядя на нее, можно по вышивке узнать о благосостоянии ее владельца и его семьи, каждый ромбик на вышивке имеет свое значение", - добавила Светлана Ангел.

В День России на Цветном бульваре горожан ждут 22 национальных подворья, где представлены обряды, традиции, элементы бытовой культуры разных народов.

Николай Ступников