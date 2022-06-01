Участники и зрители праздничного концерта в Тюмени вместе исполнили гимн России

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Тюменцы вместе с хоровыми коллективами спели гимн России на площади 400-летия Тюмени в День России, 12 июня.

Несмотря на дождливую погоду, сотни тюменцев пришли на гала-концерт I регионального фестиваля-конкурса "Край поющих сердец" послушать хоровые коллективы. В завершении участники фестиваля, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев вместе со зрителями исполнили гимн России.

Напомним, День России - государственный праздник Российской Федерации, которые отмечают ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России.

Юлия Карандашева