Тюменцы совершили сказочный тур по Армении

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Кукольный спектакль о дружбе народов показали армяне тюменцам на фестивале "Мост дружбы" на Цветном бульваре в Тюмени в День России.

Герои трех народных сказок из-за колдовства оказались в Армении, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" помощник председателя общественной организации "Союз армян Тюменской области" Анна Арутюнян.

"Мы объединили татарскую, казахскую и молдавскую сказку. Герои из них попали в нашу страну, и мы их с теплом приняли, показали нашу жизнь, семейный уклад. Благодаря такому виртуальному туру тюменцы смогли узнать больше об армянской культуре", - добавила Анна.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

После спектакля для зрителей исполнили мужской танец кочари, боевой ярхушта и другие. Были представлены и этнические таразы – это комплекс одежды, обуви и аксессуаров народа. Если тараз красного цвета, значит он традиционный, поделилась преподаватель армянского танца Мариам Овеян.

"Его ни в коем случае менять нельзя, так одевались наши предки. А вот белые и синие таразы - сценические и они более современные. Здесь хореограф сам решает, какие костюмы сшить. Мы решили сделать такие, это наш дизайн", - отметила Мариам.

Кроме этого, любой мог сфотографироваться с хноци – армянской маслобойкой и попробовать национальные блюда Армении.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Также общественная организация пригласила всех тюменцев на концерт "Очутись в Армении вместе с нами", который пройдет в ДК "Железнодорожник" 26 июня.

Напомним, фестиваль национальных культур "Мост дружбы" проходит на Цветном бульваре Тюмени. Здесь можно познакомиться с культурой разных народов, проживающих в Тюменской области. На центральной аллее развернулись 22 национальных подворья, где представлены обряды, традиции, элементы бытовой культуры разных народов. Тюменцы могут попробовать блюда национальной кухни, поучаствовать в мастер-классах по традиционным народным промыслам и ремеслам.

Виктория Макарова