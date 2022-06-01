Лезгинка или ловзар: тюменцы пустились в пляс на фестивале "Мост дружбы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всех гостей фестиваля "Мост дружбы" приглашали танцевать лезгинку или ловзар на казахском подворье на Цветном бульваре в Тюмени в День России 12 июня.

Казахское подворье представили тюменская областная общественная организация "Центр ингушской культуры "Магас" и общественная организация вайнахского народа "Вайнах". Они показали зрителям национальную кухню, бытовую утварь и танцы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Мы предлагаем танцевать всем, как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Можно вместе с нами лезгинку или ловзар, а можно так, как умеете. У кого ноги двигаются, тот так и танцует. Главное, чтобы было отличное настроение и азарт", - говорит председатель совета старейшин общественной организации "Вайнах" Албек Мусалиев.

Также зрителям фестиваля представили традиционные костюмы. На манекены надели черкеску, бурки, папаху и пояса с кинжалами.

Добавим, на XXVII фестивале "Мост дружбы" на Цветном бульваре 22 подворья национально-культурных объединений Тюменской области знакомят гостей с традиционными блюдами и обычаями народностей.

Виктория Макарова