Глава Краснодона Сергей Козенко поблагодарил тюменцев за новый детский городок

| Фото: krasnodon-adm.ru | Фото: krasnodon-adm.ru

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В Краснодонском городском парке состоялось открытие детской игровой площадки. Мероприятие приурочено ко Дню России. В приветственном слове глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко поблагодарил руководство и жителей Тюменской области за реальную поддержку, сообщается на сайте.

"Спасибо за радость, которую вы подарили нашей детворе", - подчеркнул он.

Долгожданным и запоминающимся моментом праздника стало символическое перерезание ленты, состоящей из воздушных шаров. Вместе с Главой горрайадминистрации и депутатом Народного Совета ЛНР Иваном Санаевым мальчишки и девчонки с восторгом лопали шары. Каждый из ребят смог найти для себя развлечение по душе: малыши весело катались на горках и качелях, строили замки из песка. В каждом уголке был слышен задорный детский смех.

"Сегодня праздничный день, День России, начался очень весело и эмоционально. Потому что наши детки пришли в парк на открытие детской площадки. Хочется выразить благодарность администрации и жителям Тюменской области. Спасибо вам большое. Всех с праздником, с Днем России", - прокомментировала событие одна из присутствующих мам.

| Фото: krasnodon-adm.ru | Фото: krasnodon-adm.ru

"Мы пришли с ребенком в парк и увидели новые качели, карусели. Очень понравилось, ребенок в восторге. Все такое красивое, вообще, супер. Мы очень довольны", - выразила свои эмоции еще одна мама.

Напомним, что 5 июня было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Тюменской области (Российская Федерация) и Администрацией города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики