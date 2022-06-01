Тюменские "моржи" устроили соревнования в честь Дня России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Восемь команд "моржей" приняли участие в Кубке начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища по плаванию в открытой воде, посвященному 65-летию со дня образования ТВВИКУ. Заплыв состоялся на озере Чемпионов в честь Дня России.

Команды любителей зимнего плавания МЧС, ТВВИКУ, Росгвардии, центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень", Автограда, федерации самбо и другие прошли гонку свимран с чередованием бега и плавания на дистанции 600 метров, марафонские заплывы и эстафету. Кубок возьмет сильнейший по общему количеству лучших результатов, а эстафета даст участникам двойное количество баллов.

Кроме того, публике представили показательные выступления пловцов с гирями в полной военной экипировке и массовый заплыв с флагами.

Начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Евмененко пояснил, почему курсанты училища часто совершают заплывы в ледяной воде в полной экипировке.

"Мы как военные инженеры выполняем задачи в различных условиях в любое время года, делаем это в экипировке, бронежилетах. Ко всему нужно быть готовым. Адаптируем своих курсантов, потому что когда-то возможно именно так им предстоит работать при выполнении боевых задач. Готовим, тренируем и показываем. Военный инженер 21 века - это всесторонне подготовленный, физически развитый, интеллектуально подкованный офицер. Именно таких воинов мы готовим в ТВВИКУ", - подчеркнул он.

Помимо состязаний на воде, участникам праздника предложили насыщенную программу. Она включила в себя выставку военной инженерной техники ТВВИКУ и специальной военной техники Росгвардии, боевого обмундирования, показательные выступления по армейскому рукопашному бою, самбо. А также любимую в народе полевую кухню с солдатской кашей.

Инна Кондрашкина