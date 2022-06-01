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Александр Моор и Владимир Якушев поздравили ишимцев с днем города

Политика, 17:00 12 июня 2022

фото: Информационный центр правительства Тюменской области 

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Жителей Ишима с 240-летием города и Днем России поздравили полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает Информационный центр регионального правительства.

"Ишим - одна из точек развития и роста региона. На таких городах и людях – трудолюбивых, гостеприимных, беззаветно любящих малую родину, уважающих ее историю и держится наша страна. С днем рождения, Ишим! Городу и жителям – счастья, благополучия и процветания!" - сказал губернатор.

фото: Информационный центр правительства Тюменской области 

В честь праздника полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев наградил жителей города медалями и грамотами. Как сообщает "Тюменская область сегодня", медали за отвагу получили рядовые контрактной службы Михаил Гриднев и Алексей Ташланов. Распоряжением президента РФ за трудовые успехи и работу благодарность объявлена сотруднику Ишимского методического центра Светлане Агафоновой. Распоряжением полпреда за трудовые успехи благодарность объявлена учителю русского языка и литературы ишимской школы Ларисе Дубровиной.

"Город вместе со страной прошел все исторические этапы. Город – это его жители. Они решают, каким он будет. Уверен, что будущее у Ишима замечательное. Дорогие друзья, желаю всем здоровья, успехов, благополучия и всего самого хорошего", – добавил Владимир Якушев.

После награждения на центральном стадионе начался концерт. Завершится праздник грандиозным фейерверком.

фото: Информационный центр правительства Тюменской области 

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# Александр Моор , Владимир Якушев , Ишим

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