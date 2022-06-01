Хоровые коллективы из Тюмени и Тюменского района стали победителями фестиваля "Край поющих сердец"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Хоровой коллектив колледжа искусств ТюмГИК и хор русской песни "Сибирь" п. Боровский из Тюменского района стали обладателями гран-при I регионального фестиваля-конкурса "Край поющих сердец". Он состоялся во время празднования Дня России на площади 400-летия Тюмени 12 июня.

"Праздник, которые подарили коллективы, будет проводиться ежегодно", - заверил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, поздравляя победителей.

На гала-концерте выступили 16 коллективов со всей Тюменской области, а всего на конкурс подали заявки 39 любительских и профессиональных хоров.

Концерт собрал большое число зрителей, которые пришли несмотря на дождливую погоду, вместе с творческими коллективами они исполняли песни. Так, тюменка Ирина Элибьюк пришла на концерт с мамой и сыном.

"Русские народные песни - это очень интересно, патриотично, поэтому решили прийти, послушать. К сожалению, из-за разных обстоятельств не всегда получается посещать городские массовые мероприятия. Но стараемся находить время", - поделилась она.

Юлия Карандашева