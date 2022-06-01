Мост Влюбленных в Тюмени окрасится в цвета триколора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Мост Влюбленных будет подсвечен цветами российского триколора в День России, 12 июня.

В 22 часа 20 минут верхние пилоны моста подсветят белым цветом, перила — синим, нижнюю часть – красным.

Создавать торжественное настроение помогает специальная программа, содержащая 12 сценариев световых решений. Праздничная подсветка будет радовать жителей Тюмени до рассвета 13 июня.