Павел Белявский: национальностей в России много, а народ у нас один

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

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Множество народов, проживающих в России, любят свою страну, гордятся ее прошлым и верят в будущее. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, посетивший фестиваль национальных культур "Мост дружбы" в Тюмени.

"Сегодня, проходя национальные подворья, я разговаривал с людьми, слушал то, о чем они говорят. Много слов было сказано о событиях, которые сейчас происходят в мире, многие предлагали свою помощь. И когда это все происходило, у меня в голове была одна мысль – национальностей в России много, а народ у нас один", - сказал Павел Белявский.

Он подчеркнул, что на протяжении многих лет в Тюменской области не было, нет и не будет каких-либо конфликтов между национальностями. И это заслуга огромного количества людей, в первую очередь, лидеров автономий и диаспор. Жители страны испытывают невероятное чувство единства и консолидации.

"Сегодня здесь живут представители разных национальностей, они говорят на одном языке, читают одну литературу, вместе воевали в Великой Отечественной войне и поднимали Север. И мы понимаем, что границы между людьми и народами России искусственны", - добавил заместитель губернатора.

Отметим, официальная делегация, в состав которой вошли Павел Белявский, председатель облдумы Сергей Корепанов, глава Тюмени Руслан Кухарук, депутаты областной думы, представители городской администрации и правительства, побывали в каждом из 22-х национальных подворий. Представители разных культур знакомили гостей со своими традициями и обычаями, исполняли народные танцы и песни, угощали блюдами национальной кухни.

В целом посетителями фестиваля национальных культур "Мост дружбы" стали более десяти тысяч жителей и гостей Тюмени. Многие приходили на праздник семьями. Кроме того, праздничные мероприятия состоялись и во всех 26 муниципальных образованиях Тюменской области.

"У нас давно не было такого большого события из-за пандемии, поэтому люди соскучились. В этом году жители с удовольствием отмечают этот праздник, говорят о своей стране, желают ей хорошего будущего. Можно с уверенностью говорить, что праздник состоялся. Это отрадно, ведь Россия великая страна и у нее должен быть свой праздник", - добавил Павел Белявский.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Любовь Голышева