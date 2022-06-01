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Якушев и Моор вручили госнаграды жителям Ишима и военным, отличившимся в спецоперации

Политика, 17:55 12 июня 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Госнаграды жителям Ишима, в том числе военным, отличившимся в спецоперации на Украине, вручили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор 12 июня в ходе празднования Дня России и 240-летия Ишима.

"У каждого поколения россиян - свои вызовы и задачи. Специальная военная операция на Украине - это наша рука помощи людям, которые живут на Донбассе и в других украинских регионах. Наша братская страна запуталась в сетях нацизма. Конечно, необходимо ей помочь. Многим это не нравится, поэтому мы находимся сегодня под мощнейшим санкционным давлением. Но я уверен - мы выйдем из этой ситуации, как всегда - с гордо поднятой головой и выполненными задачами. Мы в силах это сделать", - сказал Владимир Якушев.

Полпред вручил медали "За отвагу" военнослужащим Максиму Гридневу и Андрею Ташланову. Благодарность президента России объявлена директору Ишимского городского методического центра Светлане Агафоновой.

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Благодарности полпреда главы государства в УФО удостоены главный врач областной больницы №4 в Ишиме Вячеслав Афанасьев, учитель русского языка и литературы ишимской средней школы №1 Лариса Дубровина и глава Ишима Федор Шишкин.

Региональные награды за многолетний добросовестный труд жителям города вручил глава области Александр Моор.

"Сделано немало и вам есть, чем гордиться. Впереди - новые горизонты и свершения во благо Ишима и всей Тюменской области, - сказал Александр Моор. - Сейчас наша страна противостоит глобальным вызовам. Я не сомневаюсь, что мы, как и героические поколения наших предков, справимся с любыми трудностями и добьемся поставленных целей. Потому что могущество России - в единстве нашего многонационального народа, преемственности поколений и бережном отношении к исторической памяти".

Почетной грамотой губернатора Тюменской области награждены каменщик ОАО "Ишимагрострой" Михаил Чураков и электромонтер Ишимского филиала АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" Евгений Мухин.

Благодарность губернатора Тюменской области объявлена медицинской сестре Ишимской городской стоматологической поликлинике Надежде Шестаковой. Благодарственное письмо правительства Тюменской области вручено начальнику производственно-технического отдела предприятия "Стройимпульс" Надежде Румянцевой.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Владимир Якушев , вручение госнаград

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